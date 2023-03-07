Компания Microsoft сделала Outlook бесплатным — но только для владельцев Mac. Теперь приложение можно бесплатно скачать в App Store, а подписка на Microsoft 365 и лицензия Office для его использования больше не нужны.

Outlook для Mac включает поддержку учетных записей Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo и любого поставщика услуг электронной почты с поддержкой IMAP. Программа также поддерживает передачу обслуживания с iOS, поэтому можно продолжить выполнение задач с того же места.

В 2020 году Outlook для Mac был существенно переработан, у программы появился пользовательский интерфейс, оптимизированный для последних изменений дизайна Apple в macOS.

Outlook для Mac оптимизирован для однокристальных систем Apple M1 и M2 и предлагает виджет macOS для записей календаря и встроенную поддержку центра уведомлений. В ближайшее время почтовый клиент также получит опцию просмотра строки меню, чтобы быстро просматривать записи календаря в основном приложении.