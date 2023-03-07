НАВЕРХ
Хайтек
#IT-бизнес #Техника #Интернет #Соцсети #Софт #Компьютеры #Смартфоны #Гаджеты

Microsoft сделала Outlook бесплатным

Источник:
Ixbt.com
414 0
Microsoft
Фото: © Sibnet.ru

Компания Microsoft сделала Outlook бесплатным — но только для владельцев Mac. Теперь приложение можно бесплатно скачать в App Store, а подписка на Microsoft 365 и лицензия Office для его использования больше не нужны.

Outlook для Mac включает поддержку учетных записей Outlook.com, Gmail, iCloud, Yahoo и любого поставщика услуг электронной почты с поддержкой IMAP. Программа также поддерживает передачу обслуживания с iOS, поэтому можно продолжить выполнение задач с того же места.

В 2020 году Outlook для Mac был существенно переработан, у программы появился пользовательский интерфейс, оптимизированный для последних изменений дизайна Apple в macOS.

Outlook для Mac оптимизирован для однокристальных систем Apple M1 и M2 и предлагает виджет macOS для записей календаря и встроенную поддержку центра уведомлений. В ближайшее время почтовый клиент также получит опцию просмотра строки меню, чтобы быстро просматривать записи календаря в основном приложении.

Еще по теме
Новые функции появятся в Telegram
Браузер Edge получил опцию улучшения качества видео
Драйвер AMD вызвал переустановку Windows
Разработано приложение, способное убрать фильтры с фото в соцсетях
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Wink: как установить родительский контроль
04.03.23, 20:16
1349
0
Как в Telegram сделать аватарку из смайлика
Для аватара можно выбрать фон, его необязательно делать однородным и есть возможность создание градиента из четырех цветов, и, самое главное, прикрепить в центр стикер или эмодзи из своей галереи
17.02.23, 17:09
2768
0
Как получить внешний IP-адрес
Внешний или фиксированный IP-адрес нужен для защиты кошельков, создание своего сервера или поднятия скорости скачивания из файлообменников. Как его получить?
15.02.23, 00:55
2385
5
Как довести быстрый интернет до каждой точки дома
Пользователи часто сталкиваются с проблемой едва работающего интернета в некоторых местах квартиры, частного дома или дачи
02.02.23, 10:33
2650
0
PLC-технология: интернет по электропроводке
Технология Power Line Communication (PLC) предназначена для передачи интернета, ТВ и других сигналов по через обычные бытовые розетки
30.01.23, 21:18
72555
2
Как выбрать
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
14.02.23, 00:28
6313
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
2852
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
3495
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
4055
3
Как выбрать игровую клавиатуру
Игровые клавиатуры обладают уникальным дизайном, особой эргономикой и дополнительным функционалом.
10.01.23, 12:08
5424
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Как проезжать кольцо: изменения ПДД с марта 2023 года
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Европейцы готовы платить. Олигархи готовы продавать. Европейцы готовы Украине оружие поставлять. Украина...

Asd10

Кто нибудь может мне объяснить, что имел в виду вышеотписавшийся комментатор??? Убиться мне об столб...

turan601

история конечно видела многой дичи, например много американских компаний сотрудничили с гитлером при...

kygear

Пора садить ростелекомовских хозяев акционэров.