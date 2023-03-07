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Минфин начал распродажу золота и юаней из‑за дефицита бюджета

Источник:
Sibnet.ru
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Министерство финансов РФ
Министерство финансов РФ
Фото: © пресс-служба ФНС

Министерство финансов начало продажу золота и юаней из Фонда национального благосостояния из-за дефицита бюджета. За счет продажи бюджет дополнительно получил более 131 миллиарда рублей.

«Часть средств ФНБ на счетах в Банке России в сумме 7 миллиардов 378 миллионов китайских юаней и 12 032,4 килограмма золота в обезличенной форме была реализована за 131 725,4 миллиона рублей», — говорится в официальном сообщении Минфина.

По состоянию на 1 марта 2023 года объем Фонда национального благосостояния составил 11,1 триллиона рублей или 7,4% ВВП. В январе — феврале 2023 года доходы федерального бюджета упали на 24,8% и составили 3,163 триллиона рублей.

Одновременно расходы выросли на 51,5% — до 5,744 триллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составляет 2,581 триллиона рублей.

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