Шойгу назвал значение Артемовска для дальнейшего наступления

Взятие Артемовска (Бахмута) — важного узла украинских войск в Донбассе — позволит продолжить наступательные действия «вглубь обороны ВСУ», заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Установление российскими войсками контроля над Артемовском в ДНР позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», приводит РБК слова Шойгу, сказанные им на селекторном совещании.

Министр также доложил, что в результате российского наступления взяты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка, Парасковиевка.

Шойгу отметил «значительный рост потерь среди личного состава» ВСУ: по его словам, только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военных. О потерях российских войск министр ничего не сказал.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев накануне решил биться за город до конца.