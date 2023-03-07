НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу назвал значение Артемовска для дальнейшего наступления

Источник:
РБК
931 18
Фото: © пресс-служба президента России

Взятие Артемовска (Бахмута) — важного узла украинских войск в Донбассе — позволит продолжить наступательные действия «вглубь обороны ВСУ», заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Установление российскими войсками контроля над Артемовском в ДНР позволит проводить «дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ», приводит РБК слова Шойгу, сказанные им на селекторном совещании.

Министр также доложил, что в результате российского наступления взяты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка, Парасковиевка.

Шойгу отметил «значительный рост потерь среди личного состава» ВСУ: по его словам, только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тысяч военных. О потерях российских войск министр ничего не сказал.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город. Российским силам удалось охватить его с юга и севера. По сути, город попал в оперативное окружение.

По информации СМИ, Пентагон посоветовал оставить Артемовск, чтобы защищающие его украинские силы не попали в котел. Киев накануне решил биться за город до конца.

Тема: Военная операция на Украине
Лукашенко заявил о задержании группы украинских террористов
Пригожин сообщил о появлении новых группировок ВСУ у Артемовска
Киев принял решение по Артемовску
Шойгу оценил ход восстановления Донбасса
смотреть все
Оборона #Военная политика #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Как проезжать кольцо: изменения ПДД с марта 2023 года
Обсуждение (18)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Европейцы готовы платить. Олигархи готовы продавать. Европейцы готовы Украине оружие поставлять. Украина...

Asd10

Кто нибудь может мне объяснить, что имел в виду вышеотписавшийся комментатор??? Убиться мне об столб...

turan601

история конечно видела многой дичи, например много американских компаний сотрудничили с гитлером при...

mosquito__2010

Расскажи ещё раз как у тебя лично Сечин деньги воровал.