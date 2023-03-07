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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ показал новые спортивные версии Vesta и Granta

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ представит два новых прототипа из линейки Sport на фестивале «Байкальская миля 2023», сообщила пресс-служба компании.

Lada Vesta Sport впервые будет представлена в кузове универсал. В рамках мероприятия автомобиль используют в заезде на установления рекорда скорости.

Фото: © АвтоВАЗ

Новая Lada Granta Sport впервые получила кузов лифтбэк. Модель отличается спортивными элементами дизайна и более мощным мотором со спортивными калибровками (характеристики не уточняются). Более жесткая и короткоходная подвеска позволила улучшить управляемость.

Фестиваль «Байкальская миля 2023» пройдет с 7 по 11 марта на льду озера Байкал.

Тема: Русские машины
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