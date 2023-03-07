Товарооборот между Россией и ЕС достиг рекордного за 8 лет уровня

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, такой вывод следует из данных Евростата.
Товарооборот вырос за год на 2,3% и достиг 258,6 миллиарда евро — максимальное значение с 2014 года. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных 148,2 миллиарда долларов — в два раза больше показателя 2021 года, подсчитало РИА Новости на основе данных европейской статистики.
Импорт товаров из России в ЕС в 2022 году вырос на 25% и достиг 203,4 миллиарда евро — на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года. Тогда он составил 203,6 миллиарда евро.
Ввоз товаров из ЕС в Россию при этом снизился на 38,1%, до 55,2 миллиарда евро. Это минимум с 2005 года.
Страны Евросоюза резко ужесточили санкции против России после начала военной операции на Украине. ЕС ввел уже 10 пакетов ограничений.
krasprolНаивный вы человек... Денежку то пилить надо. И потом многое можно будет списать на военные действия.
-Керя-Глядя на Байдена видно что миром правит кто то другой. Он свадебный генерал. Даже Маккейн потерялся с...
mosquito__2010Расскажи ещё раз как у тебя лично Сечин деньги воровал.
pepelmetalЗначит всех решили там положить)?