Товарооборот между Россией и ЕС достиг рекордного за 8 лет уровня

Товарооборот России и Евросоюза по итогам 2022 года достиг максимума за восемь лет, такой вывод следует из данных Евростата.

Товарооборот вырос за год на 2,3% и достиг 258,6 миллиарда евро — максимальное значение с 2014 года. Дефицит Евросоюза в торговле с Россией достиг рекордных 148,2 миллиарда долларов — в два раза больше показателя 2021 года, подсчитало РИА Новости на основе данных европейской статистики.

Импорт товаров из России в ЕС в 2022 году вырос на 25% и достиг 203,4 миллиарда евро — на 230 миллионов меньше исторического максимума 2012 года. Тогда он составил 203,6 миллиарда евро.

Ввоз товаров из ЕС в Россию при этом снизился на 38,1%, до 55,2 миллиарда евро. Это минимум с 2005 года.

Страны Евросоюза резко ужесточили санкции против России после начала военной операции на Украине. ЕС ввел уже 10 пакетов ограничений.