Техника расслабления: как заснуть за несколько минут

Недосып часто становится следствием не дефицита времени на отдых, а бессонницы — когда не дают уснуть навязчивые мысли или организм не может отойти от дневного стресса. Быстро уснуть и выспаться поможет специальная техника расслабления.

Некачественный сон может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Уже после нескольких недосыпов ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, снижается концентрация внимания и ухудшение памяти.

За качество сна в первую очередь отвечает режим и полезные привычки. Перед сном лучше исключать кофе, сытную еду, убирать отвлекающие факторы, такие как гаджеты, выключать свет, проветривать спальню.

Техника быстрого засыпания

Техника быстрого засыпания состоит из этапов расслабления тела и очищения мыслей:

Первым делом нужно занять удобную позу для сна и расслабить все мышцы лица. Полностью сконцентрируйтесь на этом процессе. Почувствовать, как мышцы становятся невесомыми. Этому процессу поможет правильное дыхание: глубокий вдох и медленный выдох.



После лица переходим к остальному телу. Заставляем расслабиться мышцы шеи, плеч, спины и т.д. Поэтапно расслабляем каждую руку и ногу.



От расслабления тела переходим к очищению мыслей. Выбросить все из головы за одно мгновение — задача не из простых. Поэтому можно прибегнуть к хитрости: мысленно повторять фразу «Не думаю» многократно в течение 10 секунд и более.

Техника расслабления требует тренировок, поэтому не стоит отчаиваться, если уснуть за несколько минут с первого раза не получилось. Результат придет со временем, а расслабление тела и ума пойдет на пользу в любом случае.