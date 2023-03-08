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Техника расслабления: как заснуть за несколько минут

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Tobyotter / Attribution License
Недосып часто становится следствием не дефицита времени на отдых, а бессонницы — когда не дают уснуть навязчивые мысли или организм не может отойти от дневного стресса. Быстро уснуть и выспаться поможет специальная техника расслабления.

Некачественный сон может привести к целому ряду проблем со здоровьем. Уже после нескольких недосыпов ухудшается общее самочувствие, появляется слабость, снижается концентрация внимания и ухудшение памяти.

За качество сна в первую очередь отвечает режим и полезные привычки. Перед сном лучше исключать кофе, сытную еду, убирать отвлекающие факторы, такие как гаджеты, выключать свет, проветривать спальню.

Техника быстрого засыпания

Техника быстрого засыпания состоит из этапов расслабления тела и очищения мыслей:

  1. Первым делом нужно занять удобную позу для сна и расслабить все мышцы лица. Полностью сконцентрируйтесь на этом процессе. Почувствовать, как мышцы становятся невесомыми. Этому процессу поможет правильное дыхание: глубокий вдох и медленный выдох. 

  2. После лица переходим к остальному телу. Заставляем расслабиться мышцы шеи, плеч, спины и т.д. Поэтапно расслабляем каждую руку и ногу.

  3. От расслабления тела переходим к очищению мыслей. Выбросить все из головы за одно мгновение — задача не из простых. Поэтому можно прибегнуть к хитрости: мысленно повторять фразу «Не думаю» многократно в течение 10 секунд и более.

Техника расслабления требует тренировок, поэтому не стоит отчаиваться, если уснуть за несколько минут с первого раза не получилось. Результат придет со временем, а расслабление тела и ума пойдет на пользу в любом случае. 

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Отношения #Психо #Здоровье
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