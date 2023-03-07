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Разгадана тайна ионизации Вселенной

Источник:
Astronomy & Astrophysics
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Галактика UGCA 193 (космос)
Фото: © NASA

Астрономы раскрыли одну из самых старых тайн Вселенной — ионизацию космического материала. В этом им помогли так называемые «дырявые» галактики.

Общепринятая теория гласит, что на ранней стадии своего существования Вселенная состояла из нейтрального межзвездного газа. По сути, она состояла из раскаленной плазмы, в которой электроны были отделены от атомных ядер.

Однако, когда Вселенной исполнилось около 380 тысяч лет, все неожиданно изменилось. Современное космическое пространство теперь состоит из ионизированной плазмы, а не прежнего нейтрального газа.

Моделирование показало, что ответственность за ионизацию лежит на «дырявых» галактиках в ранней Вселенной, которые пропускали примерно 12% фотонов высокой энергии. Этого количества оказалось достаточным, чтобы ионизировать космическое пространство.

Обычно каждая отдельная галактика способна ионизировать газ только в непосредственной близости. Но существуют и молодые галактики, которые отличаются бурным звездообразованием. Именно они испускали высокоэнергетическое излучение, которое позволило ионизировать всю Вселенную.

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Наука #Космос
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