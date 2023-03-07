Совместное использование сервисов в чатах появилось во «ВКонтакте»

Соцсеть «ВКонтакте» представила совместное использование мини-приложений в чатах. Опция позволяет не только общаться в переписках, но и участвовать в соревнованиях, играть, совместно выбирать активности и товары.

Вице-президент «ВКонтакте» по технологиям и разработке сообщил в пресс-релизе, что соцсеть имеет уже более 63 тысяч мини-приложений с социальными механиками. Их интеграция в чаты позволит пользователям выйти на новый уровень интернет-общения.

«VK Мессенджер и VK Mini Apps успешно помогают десяткам миллионов людеи общаться, знакомиться, решать рабочие и учебные вопросы, заниматься повседневными делами», — сообщил Тоболь.

Двухфакторная аутентификация появилась на «Госуслугах»

Новый функционал значительно расширяет возможности переписки и «VK Мессенджера». Вместе с собеседником можно, например, слушать музыку, искать выгодные кешбэки, участвовать в соревнованиях, совершать покупки и играть в мини-игры.