Новые функции появятся в Telegram

Канал Telegram Info опубликовал новые возможности грядущего обновления Telegram 9.5. В мессенджере появятся опции энергосбережения, функция просмотра времени прочтения сообщения, личные приглашения в группы и слайдер скорости видео.

Новый раздел настроек энергосбережения поможет управлять анимациями и их активностью, что влияет на потребление заряда аккумулятора. Пользователям будут доступны готовые профили и ручные настройки.

В небольших группах с численностью до 100 участников можно будет не только просмотреть, кто прочитал сообщение, но и узнать точное время. Пользователи смогут регулировать скорость воспроизведения видео в чатах с помощью специального ползунка.

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Появится простой способ пригласить в группу пользователей, запретивших это настройками конфиденциальности. Новая опция позволит отправить им ссылку и, если они захотят, то смогут самостоятельно вступить в сообщество. Мессенджер позволит даже создавать группу с самим собой.

Новые опции уже доступны в бета-версиях Telegram для Android, iOS, macOS и Telegram Desktop. В ближайшие дни они появятся у всех пользователей с обновлением 9.5.