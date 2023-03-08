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Фильмы «Поехавшая» и «Эскортница» выходят в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Эскортница»

Российский триллер «Эскортница» и комедийная мелодрама «Поехавшая» начнут показывать в кинотеатрах со среды, 8 марта.

Действие фильма «Эскортница» происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае. Главная героиня Кристина называет себя организатором выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов. Когда ее подопечные попадают в неприятности, девушке приходится проявить смекалку и начать сотрудничество с полицией.

Главные роли в «Эскортнице» сыграли Анна Старшенбаум и Дмитрий Нагиев. Режиссер триллера — Михаил Погосов.

Фильм «Поехавшая» с Ольгой Лерман и Виктором Хориняком рассказывает о девушке Ане Смолиной, которая на велосипеде оправляется в путешествие. Героине предстоит преодолеть 10 тысяч километров, чтобы доехать до Магадана к маме.

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Топ комментариев

Asd10

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kygear

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Удавиков

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