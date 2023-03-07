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Российские склады оказались забиты бытовой техникой

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: U.S. Government / CCO

Крупные запасы на складах образовались у российских поставщиков и производителей бытовой техники, сообщили участники рынка.

Сформировались крупные запасы товаров на фоне большого спроса на продукцию весной 2022 года, после начала спецоперации на Украине и введения западных санкций, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на одну из компаний.

В тот период компании начали активно заказывать новые партии, опасаясь приостановки поставок. Один из источников газеты уточнил, что профицит товаров образовался из-за отказа морского перевозчика Maersk сотрудничать с Россией весной 2022 года. В связи с этим заказанная прошлым летом крупная партия техники поступила в Россию только к новому году.

Больше всего на складах продукции российских брендов, которые производят технику в Китае. Компании опасались, что из-за санкций китайские партнеры откажутся с ними сотрудничать.

Но «излишки» есть не по всем позициям, по некоторым наблюдается дефицит — из-за того, что турецкие и китайские фабрики не справляются с объемом заказов, отметил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

Компании, столкнувшиеся с затовариванием, не планируют стимулировать спрос через снижение цен, отметил один из собеседников издания. Они просто уменьшат объемы заказов на китайских фабриках.

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