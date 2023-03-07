НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия потребует от ЕС с процентами вернуть замороженные деньги

Источник:
РИА Новости
695 6

Западу рано или поздно придется отдавать замороженные российские средства, поскольку любая форма их отъема противоречит нормам международного права, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — цитирует ТАСС Логвинова.

Он отметил, что юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами.

«В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются», — сказал Логвинов.

Западные страны после начала спецоперации на Украине заморозили примерно половину валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

Еще по теме
ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты
«Тинькофф» сообщил о приостановке переводов в Турцию
Зачем ЦБ возобновил выпуск пяти и десяти рублевых купюр
«Золотая корона» ограничила переводы с карт банков под санкциями
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Пригожин заявил об окружении Артемовска
Обсуждение (6)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
110
Пригожин заявил об окружении Артемовска
57
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
54
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине
49
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
43
Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь