Россия потребует от ЕС с процентами вернуть замороженные деньги

Западу рано или поздно придется отдавать замороженные российские средства, поскольку любая форма их отъема противоречит нормам международного права, заявил и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.

«Сколько бы ни совещались Евросоюз, "Группа семи", какую бы форму для отъема российских активов ни пытались они изобрести, любая "воровская схема" по определению противоречит общепринятым правовым нормам», — цитирует ТАСС Логвинова.

Он отметил, что юридическая служба Совета ЕС, по сути, признала, что рано или поздно российские госактивы придется возвращать, да еще, возможно, с процентами.

«В том случае, если они по каким-то причинам будут утеряны, ЕС будет вынужден компенсировать России потери из кармана европейских налогоплательщиков. Правда, последние вряд ли об этом вообще догадываются», — сказал Логвинов.

Западные страны после начала спецоперации на Украине заморозили примерно половину валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов.

В Еврокомиссии ранее неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных активов Москвы на нужды Украины, но пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.