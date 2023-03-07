Женщины перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

Женщины рассказали, какие подарки на 8 Марта их удивили больше всего. Опрос среди представительниц прекрасного пола провел сервис по поиску работы SuperJob.

На 8 Марта женщины привыкли получать в подарок цветы. Но комнатные растения на праздник вызывают у них удивление. 11% женщин причислили такой презент в разряд необычных.

Для 6% опрошенных неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 4% назвали необычными подарками путешествия, посуду и бытовую технику.

Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.