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Женщины перечислили самые необычные подарки на 8 Марта

Источник:
Sibnet.ru
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Подарок
Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Женщины рассказали, какие подарки на 8 Марта их удивили больше всего. Опрос среди представительниц прекрасного пола провел сервис по поиску работы SuperJob.

На 8 Марта женщины привыкли получать в подарок цветы. Но комнатные растения на праздник вызывают у них удивление. 11% женщин причислили такой презент в разряд необычных.

Цветы, которые точно понравятся девушке

Для 6% опрошенных неожиданным подарком на 8 Марта стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 4% назвали необычными подарками путешествия, посуду и бытовую технику.

Среди других необычных подарков женщины называли компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

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Жизнь #Праздник
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Топ комментариев

krasprol

Наивный вы человек... Денежку то пилить надо. И потом многое можно будет списать на военные действия.

-Керя-

Глядя на Байдена видно что миром правит кто то другой. Он свадебный генерал. Даже Маккейн потерялся с...

mosquito__2010

Расскажи ещё раз как у тебя лично Сечин деньги воровал.

pepelmetal

Значит всех решили там положить)?