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Украина запросила у США кассетные бомбы МК‑20

Источник:
Sibnet.ru
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Украины впервые непублично запросила у США противотанковые кассетные бомбы MK-20 Rockeye, сообщили конгрессмены Джейсон Кроу и Адам Смит.

Конгрессмены, входящие в комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей, рассказали, что Киев запросил MK-20 в дополнение к 155-миллиметровым кассетным снарядам. При этом украинские представители призвали Конгресс надавить в этом вопросе на Белый дом, приводит агентство Reuters слова Кроу и Смита.

Американская противотанковая кассетная бомба MK-20 Rockeye
Американская противотанковая кассетная бомба MK-20 Rockeye
Фото: © The U.S. National Archives

Киев считает, что кассетное вооружение позволит ВСУ остановить продвижение России на фронте, отмечает агентство. Украинские военные полагают, что авиабомба MK-20 эффективнее кассетных снарядов.

Кассетные боеприпасы состоят из большого количества суббоеприпасов, отстреливаемых и разбрасываемых на определенной высоте. Они запрещены более чем в 120 странах.

Авиабомба MK-20 Rockeye оснащена 247 кумулятивными суббеоприпасами Mk.118 весом 600 граммов каждый. Они могут пробивать броню толщиной до 190 миллиметров. Одна бомба накрывает площадь равную футбольному полю.


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