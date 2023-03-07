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Кто перепел песню «Позвони мне, позвони»

Источник:
Sibnet.ru
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Песня «Позвони мне, позвони» впервые прозвучала в фильме «Карнавал» в 1982 году. Композиция полюбилась зрителям и даже спустя 40 лет осталась популярной благодаря множеству каверов известных и молодых музыкантов.

Песню «Позвони мне, позвони» создал композитор Максим Дунаевский, он положил на музыку стихотворение Роберта Рождественского.

В «Карнавале» песню «Позвони мне, позвони» поет героиня Ирины Муравьевой. Но на самом деле это голос Жанны Рождественской. Хотя Муравьева все же записала свою версию в 1983 году.

За последние годы песню «Позвони мне, позвони» перепели Ирина Дубцова, группы «Фабрика», «A’Studio», «Приключения Электроников», а также Юлия Савичева, Нонна Гришаева, Юлия Волкова и другие. Сингл от группы «Фабрика» стал весьма популярен.

В 2022 году DJ Smash и Nivesta выпустили песню и клип «Позвони», где частично использованы слова и музыка из легендарной песни.

Также песню часто поют в различных телешоу. Например, многие исполнители «Голоса» выступали с композицией на слепых прослушиваниях, а участница девятого сезона Мария Русакова пела ее в полуфинале.

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Топ комментариев

krasprol

Наивный вы человек... Денежку то пилить надо. И потом многое можно будет списать на военные действия.

-Керя-

Глядя на Байдена видно что миром правит кто то другой. Он свадебный генерал. Даже Маккейн потерялся с...

mosquito__2010

Расскажи ещё раз как у тебя лично Сечин деньги воровал.

pepelmetal

Значит всех решили там положить)?