Кто перепел песню «Позвони мне, позвони»

Песня «Позвони мне, позвони» впервые прозвучала в фильме «Карнавал» в 1982 году. Композиция полюбилась зрителям и даже спустя 40 лет осталась популярной благодаря множеству каверов известных и молодых музыкантов.

Песню «Позвони мне, позвони» создал композитор Максим Дунаевский, он положил на музыку стихотворение Роберта Рождественского.

В «Карнавале» песню «Позвони мне, позвони» поет героиня Ирины Муравьевой. Но на самом деле это голос Жанны Рождественской. Хотя Муравьева все же записала свою версию в 1983 году.

За последние годы песню «Позвони мне, позвони» перепели Ирина Дубцова, группы «Фабрика», «A’Studio», «Приключения Электроников», а также Юлия Савичева, Нонна Гришаева, Юлия Волкова и другие. Сингл от группы «Фабрика» стал весьма популярен.

В 2022 году DJ Smash и Nivesta выпустили песню и клип «Позвони», где частично использованы слова и музыка из легендарной песни.

Также песню часто поют в различных телешоу. Например, многие исполнители «Голоса» выступали с композицией на слепых прослушиваниях, а участница девятого сезона Мария Русакова пела ее в полуфинале.