НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Новое музыкальное шоу «Моя мелодия» покажут на «России»

Источник:
Sibnet.ru
661 0
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Премьера нового музыкального шоу «Моя Мелодия» состоится на канале «Россия» 17 марта. В проекте близкие друзья знаменитостей будут исполнять «тайные песни».

Героями проекта «Моя мелодия» станут знаменитые артисты, телеведущие, кинорежиссеры, актеры и композиторы. Например, Геннадий Хазанов, Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Лариса Долина, Валерия, Анна Ардова, Нонна Гришаева, Дмитрий Губерниев.

Родные, друзья и коллеги подготовят для участников музыкальные номера. Они исполнят «тайные песни», те, которые для артистов имеют особое значение. Зрители увидят эмоции знаменитости и узнают личные истории.

Ведущим шоу станет Николай Басков. Премьера шоу «Моя мелодия» состоится 17 марта в 21.30 на телеканале «Россия».

Еще по теме
Тарасова заявила о «санкциях» к ней со стороны Первого канала
Стартовали съемки сериала по сценарию нейросети
Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует на ТНТ
Шаурму разоблачили в четвертом выпуске шоу «Маска»
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Астрофизик представил машину времени
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
Пригожин заявил об окружении Артемовска
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
110
Пригожин заявил об окружении Артемовска
57
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
54
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине
49
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
43
Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь