Новое музыкальное шоу «Моя мелодия» покажут на «России»

Премьера нового музыкального шоу «Моя Мелодия» состоится на канале «Россия» 17 марта. В проекте близкие друзья знаменитостей будут исполнять «тайные песни».

Героями проекта «Моя мелодия» станут знаменитые артисты, телеведущие, кинорежиссеры, актеры и композиторы. Например, Геннадий Хазанов, Ангелина Вовк, Филипп Киркоров, Дмитрий Маликов, Игорь Николаев, Лариса Долина, Валерия, Анна Ардова, Нонна Гришаева, Дмитрий Губерниев.

Родные, друзья и коллеги подготовят для участников музыкальные номера. Они исполнят «тайные песни», те, которые для артистов имеют особое значение. Зрители увидят эмоции знаменитости и узнают личные истории.

Ведущим шоу станет Николай Басков. Премьера шоу «Моя мелодия» состоится 17 марта в 21.30 на телеканале «Россия».