Восьмилетний сын Алексея Чадова сел за руль автомобиля

Актер Алексей Чадов посадил своего восьмилетнего сына Федю за руль автомобиля. В Сети появилось видео, где ребенок управляет машиной, а папа снимает видео.

«Вот с сынулей поехали прокатиться на лыжах. Да, Федь? Первый раз будешь на лыжах кататься? Все когда-то бывает в первый раз», — говорит Чадов на видео, обращаясь к восьмилетнему водителю.

На видео Федя сидит на коленях у папы и управляет автомобилем. Отвечая на вопросы отца, ребенок поглядывает в камеру, но потом продолжает внимательно следить за дорогой.

Видео нарушения ПДД опубликовал телеграм-канал «Звездач», а в социальных сетях Алексея Чадова подобных кадров нет.

Обычно пользователи Сети критикуют артистов, которые доверяю управление авто маленьким детям. Например, ранее негатив в Сети вызвала поездка 12-летнего сына Айзы Долматовой за рулем авто.