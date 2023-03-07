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Восьмилетний сын Алексея Чадова сел за руль автомобиля

Источник:
Sibnet.ru
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Алексей Чадов с сыном
Фото: © кадр из видео

Актер Алексей Чадов посадил своего восьмилетнего сына Федю за руль автомобиля. В Сети появилось видео, где ребенок управляет машиной, а папа снимает видео.

«Вот с сынулей поехали прокатиться на лыжах. Да, Федь? Первый раз будешь на лыжах кататься? Все когда-то бывает в первый раз», — говорит Чадов на видео, обращаясь к восьмилетнему водителю.

На видео Федя сидит на коленях у папы и управляет автомобилем. Отвечая на вопросы отца, ребенок поглядывает в камеру, но потом продолжает внимательно следить за дорогой.

Видео нарушения ПДД опубликовал телеграм-канал «Звездач», а в социальных сетях Алексея Чадова подобных кадров нет.

Обычно пользователи Сети критикуют артистов, которые доверяю управление авто маленьким детям. Например, ранее негатив в Сети вызвала поездка 12-летнего сына Айзы Долматовой за рулем авто.

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