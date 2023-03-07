Россия отказалась раскрывать ОБСЕ данные о Вооруженных силах

Москва отказалась предоставить данные о Вооруженных силах в рамках Венского документа ОБСЕ, сообщила Ассоциация по контролю над вооружениями.

Венский документ 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности подразумевает такие шаги, как обмен данными между странами ОБСЕ об их вооруженных силах и военных бюджетах. Соглашение утвердило системы взаимных уведомлений и инспекций.

Эту информацию подтвердил РБК глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. По его словам, на это решение повлияла приостановка выполнения обязательств в отношении России со стороны Чехии, а также отказ Украины участвовать в ежегодном обмене военной информацией в 2023 году.

Дипломат пояснил, что российская сторона не может допустить, чтобы информация об армии попала в руки этих стран. Москва в этом вопросе соблюдает принцип взаимности и пытается избежать негативных последствий.

Россия и Белоруссия, добавил Гаврилов, в начале марта обратили внимание, что западные страны полноценно не участвуют в обмене военной информацией и искусственно блокируют верификационную деятельность в рамках договора.