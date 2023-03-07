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ЦБ продлил ограничения на снятие наличной валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Доллары
Фото: © Sibnet.ru

Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2023 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты, говорится в сообщении ЦБ.

«Банк России сохраняет ограничения по наличной валюте в связи с действующими против нашей страны санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран», — сказано в сообщении.

Так, если валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, человек, который пока не воспользовался такой возможностью, может снять с него сумму до 10 тысяч долларов или эквивалент в евро. Остальные средства по-прежнему можно получить в рублях.

Для банков на шесть месяцев продлен запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Банки могут продавать гражданам доллары и евро, поступившие в их кассы с 9 апреля 2022 года. На продажу другой иностранной валюты (кроме долларов и евро) ограничений нет.

Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки выдаются в рублях.

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Экономика #Деньги
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