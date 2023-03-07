Байден пошутил про «наличие у него мозга»

Президент США Джо Байден в шутку заявил, что хирургам пришлось удалить верхнюю часть его головы, что проверить, есть ли у него мозг.

Байден на встрече с международной ассоциацией пожарный (IAFF) рассказал, как ему понадобилась срочная медицинская помощь в связи с аневризмой. А в этот день Дэлавере, где он жил, был сильный снегопад и не было возможности попасть в больницу. И тогда на помощь ему пришли пожарные.

«Тогда врачи пару раз удаляли мне верхнюю часть головы, чтобы проверить, есть ли у меня мозг», — приводит Daily Mail шутку главы Белого дома.

Ранее группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила письмо Байдену, в котором призвала его пройти исследование на когнитивные возможности.

Баллотирующаяся в президенты США 51-летняя Никки Хейли предложила проводить тест на умственные способности для политиков, чей возраст превышает 75 лет.