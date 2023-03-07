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Байден пошутил про «наличие у него мозга»

Источник:
Sibnet.ru
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46-й президент Соедиененных Штатов Джо Байден
46-й президент Соедиененных Штатов Джо Байден
Фото: © The White House

Президент США Джо Байден в шутку заявил, что хирургам пришлось удалить верхнюю часть его головы, что проверить, есть ли у него мозг.

Байден на встрече с международной ассоциацией пожарный (IAFF) рассказал, как ему понадобилась срочная медицинская помощь в связи с аневризмой. А в этот день Дэлавере, где он жил, был сильный снегопад и не было возможности попасть в больницу. И тогда на помощь ему пришли пожарные.

«Тогда врачи пару раз удаляли мне верхнюю часть головы, чтобы проверить, есть ли у меня мозг», — приводит Daily Mail шутку главы Белого дома.

Ранее группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила письмо Байдену, в котором призвала его пройти исследование на когнитивные возможности.

Баллотирующаяся в президенты США 51-летняя Никки Хейли предложила проводить тест на умственные способности для политиков, чей возраст превышает 75 лет.

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Жизнь #Курьезы #Мир
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Топ комментариев

-Керя-

Глядя на Байдена видно что миром правит кто то другой. Он свадебный генерал. Даже Маккейн потерялся с...

GammiPluh

Сразу после майдана начали вырезать всю оппозицию и тогда же возразил неконституционному захвату власти...

GammiPluh

ты сам же попался на свою чушь, как можно было стать врагом своей страны когда твою страну захватили...

krasprol

Наивный вы человек... Денежку то пилить надо. И потом многое можно будет списать на военные действия.