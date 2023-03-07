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Винер дисквалифицировали на два года за высказывания на Олимпиаде-2020

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Всероссийская федерация художественной гимнастики

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер отстранена от соревнований на два года из-за резких высказываний после Олимпиады-2020.

«Винер не разрешается участвовать или получать аккредитацию на какую-либо роль в международных соревнованиях, включая работу в качестве тренера, главы делегации или другую официальную роль на международном соревновании в любом мероприятии под эгидой FIG», — говорится в заявлении Международной федерации гимнастики.

Решение связано с событиями Олимпийских игр 2020 года в Токио, где Россия впервые с 1996 года не завоевала золото в индивидуальных и групповых соревнованиях. Винер тогда очень резко высказывалась о судействе, указывая на ошибки израильтянки Линой Ашрам и болгарской сборной.

Публичные заявления в СМИ о судействе после поражения сборной России по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио признаны оскорбительными и нарушающими правила FIG.

Другой причиной отстранения российского функционера стал недопуск россиянки Натальи Кузьминой к перевыборам в технический комитет FIG в 2021 году. Российская сторона сняла кандидатуру арбитра, на что та подала жалобу в независимый этический фонд.

Срок отстранения Винер начнется только после отмены санкций в отношении сборной России, которая из-за событий на Украине не может в данный момент участвовать в международных соревнованиях. Но если в течение ближайших пяти лет этого не случится, дисквалификация будет считаться отбытой.

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