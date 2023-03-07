Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы

Минский городской суд заочно признал находящуюся за рубежом экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую виновной и приговорил к 15 годам лишения свободы.

«Тихановской назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом в размере 800 базовых величин в сумме 29 600 [белорусских] рублей с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — приводит ТАСС решение судьи Петра Орлова.

Тихановская признана виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые акции протеста. Тихановская стала одним из лидеров оппозиции, а затем покинула пределы страны.