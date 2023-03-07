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Светлану Тихановскую приговорили к 15 годам лишения свободы

Источник:
ТАСС
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Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская
Фото: European Parliament from EU / CC BY 2.0

Минский городской суд заочно признал находящуюся за рубежом экс-кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую виновной и приговорил к 15 годам лишения свободы.

«Тихановской назначить наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет со штрафом в размере 800 базовых величин в сумме 29 600 [белорусских] рублей с отбыванием в исправительной колонии в условиях общего режима», — приводит ТАСС решение судьи Петра Орлова.

Тихановская признана виновной в государственной измене, заговоре с целью захвата государственной власти, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к захвату власти.

После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли массовые акции протеста. Тихановская стала одним из лидеров оппозиции, а затем покинула пределы страны.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

-Керя-

Глядя на Байдена видно что миром правит кто то другой. Он свадебный генерал. Даже Маккейн потерялся с...

GammiPluh

Сразу после майдана начали вырезать всю оппозицию и тогда же возразил неконституционному захвату власти...

GammiPluh

ты сам же попался на свою чушь, как можно было стать врагом своей страны когда твою страну захватили...

krasprol

Наивный вы человек... Денежку то пилить надо. И потом многое можно будет списать на военные действия.