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Кузбасский турист сорвался со страшнейшего перевала Алтая

Источник:
Sibnet.ru
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Турист из Кузбасса сорвался с вершины перевала Кату-Ярык в Горном Алтае и разбился насмерть, сообщает управление ГОЧС и ПБ по региону.

Трагедия произошла в понедельник, 6 марта в Улаганском районе республики. Житель города Анжеро-Судженск Кемеровской области 1984 года рождения ходил по краю скалы на вершине перевала. Внезапно он поскользнулся и на глазах у очевидцев упал с высоты 50 метров.

Свидетели инцидента вызвали спасателей, полицию и медиков. К мужчине спустились с помощью спасательной веревки. Он находился на уступе скалы и не подавал признаков жизни. Попытки реанимировать оказались безуспешными.

Тело туриста спустили вниз по пологому спуску ущелья высотой 450 метров до дороги на «затяжном подъёме» и передали работникам скорой медицинской помощи.

Кату-Ярык представляет собой крутой и единственный спуск в долину реки Чулышман длиной более 3 километров с перепадом высот в 800 метров. Проложен он в склоне горы, крутизна склона – 63 градусов. Это самый крутой и опасный перевал Горного Алтая. Серпантин насчитывает девять поворотов, покрытие – грунт, камни.

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ЧП #Происшествия #Республика Алтай #Кузбасс #Туризм
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