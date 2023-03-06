Астрофизик представил машину времени

Американский физик Рональд Маллет предложил конструкцию машины времени, основанной на изучении черных дыр. Чтобы искривить пространственно-временной континуум, ученый предлагает построить вращающийся круг лазерного излучения.

«Оказывается, вращающиеся черные дыры могут создавать гравитационные поля, которые провоцируют появление временных петель, позволяющих отправиться в прошлое», — отмечает исследователь.

В отличие от обычной черной дыры, вращающаяся черная дыра имеет два горизонта событий — внутренний и внешний. Между этими двумя горизонтами событий происходит увлечение инерциальных систем отсчета — явление, предсказанное теорией относительности Эйнштейна.

Поскольку искусственно получить черную дыру человечество не сможет никогда в обозримой перспективе, физик предложил заменить ее вращающимся лазерным излучением. Известно, что свет может создавать гравитацию и через нее влиять на время.

Впрочем, концепция имеет ряд недостатков. По оценке независимых ученых, для ее реализации потребуется лазерное кольцо размером с видимую вселенную. Кроме того, путешествия назад во времени будут ограничены временем, когда создана петля.