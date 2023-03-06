НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Астрофизик представил машину времени

Источник:
The Guardian
1223 1
Черная дыра в космосе
Фото: © NASA

Американский физик Рональд Маллет предложил конструкцию машины времени, основанной на изучении черных дыр. Чтобы искривить пространственно-временной континуум, ученый предлагает построить вращающийся круг лазерного излучения.

«Оказывается, вращающиеся черные дыры могут создавать гравитационные поля, которые провоцируют появление временных петель, позволяющих отправиться в прошлое», — отмечает исследователь.

В отличие от обычной черной дыры, вращающаяся черная дыра имеет два горизонта событий — внутренний и внешний. Между этими двумя горизонтами событий происходит увлечение инерциальных систем отсчета — явление, предсказанное теорией относительности Эйнштейна.

Поскольку искусственно получить черную дыру человечество не сможет никогда в обозримой перспективе, физик предложил заменить ее вращающимся лазерным излучением. Известно, что свет может создавать гравитацию и через нее влиять на время.

Впрочем, концепция имеет ряд недостатков. По оценке независимых ученых, для ее реализации потребуется лазерное кольцо размером с видимую вселенную. Кроме того, путешествия назад во времени будут ограничены временем, когда создана петля.

Еще по теме
Самая сильная магнитная буря года произошла на Земле
Космический телескоп заснял невозможные галактики
Российский космический корабль отправится на Луну в июле
Астрономы объяснили странные радиоимпульсы из космоса
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
Пригожин заявил об окружении Артемовска
Как проезжать кольцо: изменения ПДД с марта 2023 года
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
110
Пригожин заявил об окружении Артемовска
54
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
47
ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения
43
Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь
43
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине