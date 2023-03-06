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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Киев принял решение по Артемовску

Источник:
РБК
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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский и командование украинской армии в ходе заседания выступили за продолжение обороны Артемовска.

Президент поинтересовался у военного командования, в частности, у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по поводу дальнейших действий по Артемовску. На это военные дали ответ, что необходимо оборонять город дальше, пишет РБК.

Ранее издание Bild написало, что ситуация в Артемовске вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. Как отмечается, военное командование, а также сами солдаты ВСУ еще несколько недель назад предлагали сдать город.

Западные СМИ указывают, что украинская армия несет огромные потери в Артемовске, несмотря на размещение в городе нескольких лучших военных бригад. В частности, недавно в район были переброшены несколько новых бригад ВСУ.

Артемовск имеет ключевое значение для битвы за Донбасс. Это важный транспортный узел, где сходятся автомобильные и железные дороги. Благодаря этому ВСУ оперативно получают резервы, горюче-смазочные материалы и боеприпасы на данном направлении.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

Володимир Зеленский ещё мобилизует защитников. Прям с улицы.

krasprol

Наивный вы человек... Денежку то пилить надо. И потом многое можно будет списать на военные действия.

-Керя-

Глядя на Байдена видно что миром правит кто то другой. Он свадебный генерал. Даже Маккейн потерялся с...

GammiPluh

как же вы всегда арту умудряетесь списывать со счетов... ну как посиди в окопе пока по тебе шмаляет что...