Киев принял решение по Артемовску

Президент Украины Владимир Зеленский и командование украинской армии в ходе заседания выступили за продолжение обороны Артемовска.

Президент поинтересовался у военного командования, в частности, у главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, по поводу дальнейших действий по Артемовску. На это военные дали ответ, что необходимо оборонять город дальше, пишет РБК.

Ранее издание Bild написало, что ситуация в Артемовске вызвала разногласия между Зеленским и Залужным. Как отмечается, военное командование, а также сами солдаты ВСУ еще несколько недель назад предлагали сдать город.

Западные СМИ указывают, что украинская армия несет огромные потери в Артемовске, несмотря на размещение в городе нескольких лучших военных бригад. В частности, недавно в район были переброшены несколько новых бригад ВСУ.

Артемовск имеет ключевое значение для битвы за Донбасс. Это важный транспортный узел, где сходятся автомобильные и железные дороги. Благодаря этому ВСУ оперативно получают резервы, горюче-смазочные материалы и боеприпасы на данном направлении.