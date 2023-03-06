Жену Байдена разозлила идея проверить интеллект мужа

Жена президента США Джилл Байден раскритиковала идею проводить тест на умственные способности для политиков, чей возраст превышает 75 лет.

«Это смехотворно. Мы бы никогда не стали обсуждать подобное», — приводит РИА Новости слова первой леди, сказанные ей в эфире американского телевидения.

Ранее группа сенаторов-республиканцев в составе 37 законодателей направила письмо Байдену, в котором призвала его пройти когнитивное тестирование.

Баллотирующаяся в президенты США 51-летняя Никки Хейли предложила проводить тест на умственные способности для политиков, чей возраст превышает 75 лет.