Добычу кузбасской минеральной воды «Терсинка» возобновили

Добыча легендарной минеральной воды «Терсинка» на Терсинском месторождении возобновилась, сообщила пресс-служба администрации правительства Кузбасса.

«Минеральная вода "Терсинка" – всемирно известный кузбасский бренд. Наша вода по своим качествам не уступает "Ессентукам" и "Боржоми"», — отметил заместитель губернатора по топливно-энергетическому комплексу, транспорту и экологии Андрей Панов.

Добычу на Терсинском месторождении будут производить из двух скважин по новой технологии, которая позволяет избежать потерь при подъеме воды с глубины 345 метров.

«Терсинка» поступит на прилавки магазинов в марте. Реализация будет проходить в первую очередь в городах Кузбасса, в дальнейшем – по всей стране.

Источник был открыт в 1967 году в 75 километрах от Новокузнецка в долине реки Верхняя Терсь. Вода внесена в ГОСТ как самостоятельный тип «Терсинский» благодаря неповторимому составу. Например, метакремниевая кислота способствует детоксикации организма и замедлению процессов старения.

Компания «МВМ», которая добывала минеральную воду на Терсинском месторождении, лишилась лицензии в 2019 году. По словам властей Кузбасса, 3% извлекалось и разливалось, а остальные 97% сбрасывались в реку Верхняя Терсь и в почву в виде сточных вод. Новым владельцем лицензии на ближайшие 25 лет стало АО «Научно-производственный концерн «Система».