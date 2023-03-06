Российская армия получит маскировку‑трансформер

Российская армия получит двухсторонний комплект маскировки, одна из сторон которого предназначена для Крайнего Севера, а другая — для Средней полосы, сообщил гендиректор научно-производственной фирмы «Штурм» Владимир Дробяк.
«Разработано три варианта комплектов маскировочных костюмов разных зональных окрасов. В этом году мы закончим работу по четвертому варианту маскировки для военнослужащих, выполняющих задачи в условиях Крайнего Севера и в Средней полосе», — сказал Дробяк РИА Новости.
Он пояснил, что в связи с наличием в России широчайшего диапазона» природных зон создать единую маскировку невозможно, поэтому «Штурм» пошел на нестандартное решение — сделал костюм, каждая из сторон которого окрашена по-разному. При этом и «лицо» и «изнанка» маскировки функционируют одинаково.
НСПФ «Штурм — снаряжение и экипировка» была создана в 2001 году. Одно из основных направлений работы — разработка комплексов маскировки , один из которых — 6Ш122. С 2014 года он поступает в Вооруженные силы России в составе экипировки «Ратник».
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