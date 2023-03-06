Верховный суд разрешил моральную компенсацию за опоздавший автобус

Верховный суд России разрешил требовать компенсацию морального вреда в случае, если нужный автобус опоздал или не приехал.

Прецедентом стало дело жителя Наро-Фоминска Московской области. Мужчина ждал автобус, чтобы направиться на железнодорожный вокзал и оттуда уехать на поезде в Воронеж, однако автобус не приехал по расписанию, а следующий рейс опоздал.

В результате мужчине пришлось бегать с чемоданами и добираться до ЖД вокзала на маршрутке и электричке, а сам он испытал «нравственные страдания в связи с боязнью опоздания на поезд и физические страдания, выразившиеся в сильной головной боли из-за переживаний».

При этом отмечалось, что истец не мог обратиться в медицинские учреждения из-за риска опоздать на поезд. Все суды отказали мужчине по его требованию компенсации морального вреда в размере пяти тысяч рублей.

Наконец, коллегия Верховного суда решила, что перевозчик не вправе без предварительного согласования отменить рейсы или изменить расписание движения и несет ответственность за неисполнение своих обязательств.

В определении сказано, что если гражданину причинен моральный вред, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации указанного вреда. Верховный суд также отменил все решения нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.