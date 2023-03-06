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Valve готовит новую версию Counter‑Strike

Источник:
Sibnet.ru
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Кадр из игры Counter Strike Global Offensive
Фото: © Valve

Киберспортивный журналист Ричард Льюис рассказал в своем блоге, что Valve занимается переносом шутера Counter-Strike на новый движок Source 2. По его данным, тестирование обновленной игры начнется уже в марте этого года.

Источники в компании-разработчике рассказали Льюису, что перенос игры на Source 2 долгое время был в приоритете, что объясняет отсутствие внимания Valve к проблемам в текущей версии CS: GO. Прежде всего они постараются выпустить продукт, а затем займутся его «шлифовкой» до приемлемого уровня.

«Игра будет, конечно же, на Source 2. Это должно улучшить оптимизацию и графическую точность, но, вероятно, приведет к снижению производительности для игроков со слабыми ПК. Хотя исторически у Valve всегда была философия расширения возможностей для тех, кто использует средние игровые системы», — написал Льюис.

Отмечается, что игра усовершенствует функции подбора команды и сделает его более равномерным. Источники уточнили, что Counter-Strike 2 почти готова и уже тайно протестирована профессиональными киберспортсменами, в течение месяца ожидается начало закрытого бета-теста.

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