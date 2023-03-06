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Стартовали съемки сериала по сценарию нейросети

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба СТС

Телеканал СТС начал съемки первого российского сериала «Сидоровы» по сценарию нейросети, созданной студентами образовательной платформы Skillbox и обученной на комедийных хитах телеканала.

Сериал расскажет историю среднестатистической семьи Сидоровых, состоящей из отца (Георгий Дронов), его супруги (Алина Алексеева), тещи (Татьяна Орлова), зятя (Сергей Степин) и сына (Александр Новиков).

Персонажи сериала живут как типичные герои ситкомов: ругаются, шутят, решают бытовые проблемы. Но в какой-то момент отец подмечает, что окружающая их реальность странная: они не могут покинуть квартиру и постоянно слышат закадровый смех. Тогда Сидоров осознает, что все они являются персонажами сериала, и решает из него выбраться.

«В отличие от классических ситкомов, здесь нет рамок и можно похулиганить. Я верю, что из этой истории может получиться абсолютно новый формат, который будет особенно интересен молодой аудитории», — цитирует пресс-служба СТС режиссера Сергея Знаменского.

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