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Врач объяснил, как продукты влияют на качество спермы

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pxhere.com

Некоторые продукты, действительно, влияют на качество спермы, например, огурцы придают ей сладость, сообщил уролог-андролог Гусейин Садыков.

«Употребление в пищу ананасов, персиков, дыни, клюквы, огурцов и томатов придает сперме сладковатый привкус. Спаржа, капуста, чеснок, лук, перец — острый», — цитирует Садыкова «Газета.Ru».

Он отметил, что чрезмерное употребление жареного и острого придает сперме остроту и может немного снизить ее качество.

«Алкоголь в любых количествах, включая и вино, и пиво, негативно влияет на качественные характеристики спермы и сперматозоидов сразу же после приема. А вот восстанавливается качество спермы в течение месяца-полутора», — предупредил врач.

По его словам, умеренные занятия спортом благотворно влияют на качество спермы. А посещение сауны, бани или прием теплых ванн негативно сказываются на сперме, так как перегревание органов мошонки приводит к ухудшению ее качества.

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