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Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует на ТНТ

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ТНТ

Телепремьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится в понедельник, 6 марта, на ТНТ.

В новом сезоне зрителей ждет знакомство с новыми героями и обострение противостояния вампирского семейства с внешним миром.

Перед семьей деда Славы встанут непростые задачи: появится новый Хранитель, ужиться с которым окажется не так-то просто, а также в доме появится новый юный житель, который является свидетелем серии загадочных убийств.

При этом главная миссия вампиров никуда не денется, им предстоит спасти Смоленск от сил зла, оставаясь при этом нераскрытыми.

К своим ролям во втором сезоне вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также каст пополнят Анастасия Стежко, которая сыграет следователя Аннушку, Ева Смирнова в роли девочки-свидетельницы Милы, и Лукерья Ильяшенко в образе антагонистки Агаты.

Телепремьера второго сезона «Вампиров средней полосы» состоится 6 марта в 21.00 на ТНТ.

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Обсуждение (1)
Топ комментариев

MuCbE

Ой да ладно, на Украину скидывают модернизированные боеприпасы старых образцов. Пофлексили гиперзвуком...

pepelmetal

Бегство их Бахмута это конечно успех

mosquito__2010

Им до лета и этих бонусов по гланды поварёжками хлебать.

MuCbE

Ага, получении России новых законных территорий с примерно ~5000000 новыми жителями и богатыми ресурсами....