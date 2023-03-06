Второй сезон «Вампиров средней полосы» стартует на ТНТ

Телепремьера второго сезона сериала «Вампиры средней полосы» состоится в понедельник, 6 марта, на ТНТ.

В новом сезоне зрителей ждет знакомство с новыми героями и обострение противостояния вампирского семейства с внешним миром.

Перед семьей деда Славы встанут непростые задачи: появится новый Хранитель, ужиться с которым окажется не так-то просто, а также в доме появится новый юный житель, который является свидетелем серии загадочных убийств.

При этом главная миссия вампиров никуда не денется, им предстоит спасти Смоленск от сил зла, оставаясь при этом нераскрытыми.

К своим ролям во втором сезоне вернутся Юрий Стоянов, Артем Ткаченко, Ольга Медынич, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лысенков и другие. Также каст пополнят Анастасия Стежко, которая сыграет следователя Аннушку, Ева Смирнова в роли девочки-свидетельницы Милы, и Лукерья Ильяшенко в образе антагонистки Агаты.

Телепремьера второго сезона «Вампиров средней полосы» состоится 6 марта в 21.00 на ТНТ.