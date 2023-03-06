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«Тинькофф» сообщил о приостановке переводов в Турцию

Источник:
«Известия»
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Банк «Тинькофф» из-за введенных санкций временно перестал проводить денежные переводы в Турцию в долларах и евро, сообщили в службе поддержки банка.

Там отметили, что до введения последних ограничений «Тинькофф» переводил деньги в некоторые банки Турции. Теперь перевод в эту страну отправить нельзя, сказали «Известиям» в банке.

«Из-за введенных санкций SWIFT-переводы могут быть заморожены банком-контрагентом. Поэтому мы временно не совершаем переводы», — сказали в службе поддержки банка.

В то же время, как уточнили в пресс-службе банка, клиентам «Тинькофф», как и прежде, доступны переводы в лирах в турецкие банки. Такие переводы доступны всем клиентам, их можно сделать из личного кабинета на сайте или мобильного приложения.

Переводы через систему SWIFT в долларах и евро для физических лиц были ограничены еще летом 2022 года из-за массовых задержек переводов со стороны иностранных банков-партнеров.

Евросоюз 24 февраля согласовал десятый пакет антироссийских санкций. Несколько кредитных организаций, в том числе «Тинькофф», были включены в санкционный список.

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