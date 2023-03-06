НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малафеева

Источник:
Sibnet.ru
731 12
Российский миллиардер, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев
Российский миллиардер, председатель совета директоров группы компаний «Царьград» Константин Малофеев
Фото: Lous Whinston / CC BY-SA 2.0

Федеральная служба безопасности предотвратила покушение на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева», — говорится в сообщении.

Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме. ЦОС опубликовал видео о предотвращении покушения. 

По данным ФСБ, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин. 

В ЦОС отметили, что в августе 2022 года силовики предотвратили организованную Капустиным диверсию — взрыв на нефтегазовом объекте в Волгоградской области. Оказавшие сопротивление исполнители — сторонники организованных им праворадикальных организации россияне Кейнер и Ушков — были убиты.

Еще по теме
Снежная лавина с крыши вынесла женщин на дорогу в кузбасском городе
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Омский полицейский «в шутку» застрелил коллегу
смотреть все
ЧП #Происшествия #Видеоновости
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
Пригожин заявил об окружении Артемовска
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Как проезжать кольцо: изменения ПДД с марта 2023 года
Обсуждение (12)
Картина дня
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малафеева
Жену Байдена разозлила идея проверить интеллект мужа
Подержанные авто в России превратят в электромобили
Российская армия получит маскировку‑трансформер
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Ой да ладно, на Украину скидывают модернизированные боеприпасы старых образцов. Пофлексили гиперзвуком...

pepelmetal

Бегство их Бахмута это конечно успех

mosquito__2010

Им до лета и этих бонусов по гланды поварёжками хлебать.

MuCbE

Ага, получении России новых законных территорий с примерно ~5000000 новыми жителями и богатыми ресурсами....