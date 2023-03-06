Федеральная служба безопасности предотвратила покушение на российского миллиардера, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» Константина Малофеева, сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«Предотвращено организованное украинскими спецслужбами покушение на жизнь общественного деятеля — председателя совета директоров группы компаний "Царьград" Константина Малофеева», — говорится в сообщении.

Как утверждается, злоумышленники планировали подорвать автомобиль Малофеева с помощью прикрепленного под транспортным средством взрывного устройства — по аналогичной с убийством российской журналистки Дарьи Дугиной схеме. ЦОС опубликовал видео о предотвращении покушения.

По данным ФСБ, за попыткой убийства бизнесмена стоит проживающий на территории Украины и действующий под контролем СБУ гражданин России Денис Капустин.

В ЦОС отметили, что в августе 2022 года силовики предотвратили организованную Капустиным диверсию — взрыв на нефтегазовом объекте в Волгоградской области. Оказавшие сопротивление исполнители — сторонники организованных им праворадикальных организации россияне Кейнер и Ушков — были убиты.