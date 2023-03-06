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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу оценил ход восстановления Донбасса

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход работ по восстановлению инфраструктуры Донбасса, сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — говорится в сообщении.

В Мариуполе министр обороны проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся сооружений и зданий.

Шойгу показали возведенные силами военных строителей республиканский спасательный центр МЧС, многофункциональный медцентр и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

Главе Минобороны доложили о строящихся в городе новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, детских садов и школы, а также современном комплексе Федерального медико-биологического агентства.

Также Шойгу рассказали о строительстве крупнейшего водовода, которые соединяет Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс, который будет обеспечивать многие населенные пункты региона водой.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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Топ комментариев

MuCbE

Ой да ладно, на Украину скидывают модернизированные боеприпасы старых образцов. Пофлексили гиперзвуком...

pepelmetal

Бегство их Бахмута это конечно успех

mosquito__2010

Им до лета и этих бонусов по гланды поварёжками хлебать.

MuCbE

Ага, получении России новых законных территорий с примерно ~5000000 новыми жителями и богатыми ресурсами....