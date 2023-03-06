Шойгу оценил ход восстановления Донбасса

Министр обороны России Сергей Шойгу проверил ход работ по восстановлению инфраструктуры Донбасса, сообщили в Минобороны России.

«Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону проведения специальной военной операции проверил работу Военно-строительного комплекса Минобороны России по восстановлению инфраструктуры Донбасса», — говорится в сообщении.

В Мариуполе министр обороны проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся сооружений и зданий.

Шойгу показали возведенные силами военных строителей республиканский спасательный центр МЧС, многофункциональный медцентр и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов.

Главе Минобороны доложили о строящихся в городе новом жилом микрорайоне из шести девятиэтажных многоквартирных домов, детских садов и школы, а также современном комплексе Федерального медико-биологического агентства.

Также Шойгу рассказали о строительстве крупнейшего водовода, которые соединяет Ростовскую область и ДНР, из реки Дон в канал Северский Донец — Донбасс, который будет обеспечивать многие населенные пункты региона водой.