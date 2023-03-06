Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локомотив»

Нападающий Артем Дзюба оформил хет-трик в первой игре за «Локомотив», игроком которого он стал в феврале. Футболист отличился в игре против «Ростова».

На 33-й минуте Дзюба подставил ногу под прострел и переправил мяч в ворота. На 59-й минуте нападающий сумел прицельно пробить и записать на свой счет еще один гол. Третий гол он забил на 64-й минуте.

Победа над «Ростовом» стала первой для «Локомотива» с октября 2022 года, когда команда обыграл «Торпедо» в матче 13 тура чемпионата.

Дзюба покинул «Зенит», с которым четыре раза был чемпионом России, летом прошлого года. Несколько месяцев выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В феврале подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.