НАВЕРХ

Дзюба оформил хет-трик в дебютном матче за «Локомотив»

Источник:
Sibnet.ru
368 0
Фото: © ФК «Локомотив»

Нападающий Артем Дзюба оформил хет-трик в первой игре за «Локомотив», игроком которого он стал в феврале. Футболист отличился в игре против «Ростова».

На 33-й минуте Дзюба подставил ногу под прострел и переправил мяч в ворота. На 59-й минуте нападающий сумел прицельно пробить и записать на свой счет еще один гол. Третий гол он забил на 64-й минуте.

Победа над «Ростовом» стала первой для «Локомотива» с октября 2022 года, когда команда обыграл «Торпедо» в матче 13 тура чемпионата.

Дзюба покинул «Зенит», с которым четыре раза был чемпионом России, летом прошлого года. Несколько месяцев выступал за турецкий клуб «Адана Демирспор». В феврале подписал контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

Еще по теме
Минспорт отказался помочь Промесу в получении российского гражданства
Дзюба вспомнил о повышенном внимании девушек после интим-видео
Дзюба раскритиковал «Зенит» за большое количество бразильцев
Месси стал лучшим игроком 2022 года по версии ФИФА
смотреть все
Спорт #Футбол
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Шпагат
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • бег
  • супы
Истории
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
info.sibnet.ru
Лучшие фильмы про футбол: истории легендарных спортсменов
19.06.2021 01:47
Вокруг спорта
info.sibnet.ru
Источник рассказал об улучшении состояния Костомарова
05.03.2023 12:30
info.sibnet.ru
Костомарова стали выводить из медикаментозного сна
26.02.2023 18:12
Яйцо, ложка, стакан
Британский боксер оправдал положительный допинг-тест поеданием яиц
23.02.2023 20:07
info.sibnet.ru
Кличко рассказал о мечте нокаутировать президента России
19.02.2023 20:01
Девушка дня
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
info.sibnet.ru
Медведева попозировала в нижнем белье. ФОТО
02.11.2022 17:51
info.sibnet.ru
Телеведущая пообещала раздеться в случае победы «Локо» над «Зенитом»
14.09.2022 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
ФСБ предотвратила покушение на главу «Царьграда» Малафеева
Жену Байдена разозлила идея проверить интеллект мужа
Подержанные авто в России превратят в электромобили
Российская армия получит маскировку‑трансформер
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Самое обсуждаемое
110
Пригожин заявил об окружении Артемовска
54
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
43
Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь
38
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
38
Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине