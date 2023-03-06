Зачем ЦБ возобновил выпуск пяти и десяти рублевых купюр

Банк России в июле 2022 года анонсировал возобновление печати купюр номиналом в пять и десять рублей и сейчас они стали входить в оборот.

Жители многих регионов России уже получили в качестве сдачи новенькие пяти и десятирублевые купюры. Речь идет о банкнотах образца 1997 года с изображением Великого Новгорода на пяти рублях и Красноярска на десяти рублях. Выпуск первых был прекращени в 1998 году, вторых — в 2013-м.

«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег», — сказал заместитель председателя Банка России Сергей Белов.

Но с тех пор ситуация изменилась: металл для монет подорожал и их чеканка оказалась слишком затратной. Но Центробанк обязан поддерживать в обороте определенный объем мелких разменных денег. Благо, что технологии ушли вперед и бумажные купюры стали более долговечными. «Например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%», — пояснил зампред ЦБ.

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У металлических монет есть еще один большой недостаток: люди их собирают дома, таким образом, огромная доля разменных денег выпадает из оборота.

За возвращение мелких разменных купюр выступили торговые сети, аптеки, автозаправки. Им гораздо проще работать с банкнотами: металл тяжелый, его сложне пересчитывать, хранить, перевозить. Легкие бумажные пяти и десяти рублевки гораздо удобнее в обращении.