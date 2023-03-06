Браузер Edge получил опцию улучшения качества видео с помощью нейросети. Она повышает разрешение роликов в реальном времени, без ожидания завершения конвертации.

Функция Video Super Resolution (VSR) доступна в бета-версии Edge обладателям видеокарт NVIDIA и AMD RTX и RX серий соответственно, сообщается на странице для бета-тестеров. Чтобы ее активировать, нужно вбить в адресной строке адрес «edge://flags/#edge-video-super-resolution» (без кавычек) и включить флажок.

Технология работает только с роликами с разрешением ниже 720p и выше 192192, то есть улучшить видео, снятые на совсем старые телефоны не получится, но хватит для коррекции современных записей. VSR не работает с материалами, защищенными авторскими правами и системами DRM.

Аналогичная функция была ранее запущена во всех браузерах Chromium, но она работает только с картами NVIDIA RTX 30 и 40 серий. Edge поддерживает NVIDIA GeForce линейки RTX 20, 30 и 40серий и AMD Radeon RX 5700–7800.

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