Возбуждено дело о хищениях при строительстве нового ЛДС в Новосибирске

Глава компании «Строймонтаж», которая строит новую ледовую арену в Новосибирске («Сибирь-Арена»), подозревается в хищении более 100 миллионов рублей, выделенных на работы на объекте.

Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Руководитель ООО «Строймонтаж» Михаил Волович привлечен как подозреваемый, в пятницу он был этапирован в Новосибирск, пишут ТАСС и РБК со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следствия, были похищены более 100 миллионов рублей, которые были перечислены подрядчиком субподрядчику — ООО «Строймонтаж» — на выплату зарплаты сотрудникам.

Многофункциональную ледовую арену начали строить в сентябре 2019 года в рамках подготовки Новосибирска к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Она до сих пор не открыта. Изначально стоимость строительства ледовой арены оценивалась в 10 миллиардов рублей, к сентябрю 2022 года она выросла до 14,4 миллиарда рублей.

Экскурсия по новой ледовой арене Новосибирска