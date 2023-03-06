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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Венгрия призвала к соглашению о прекращении огня на Украине

Источник:
РИА Новости
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Санкционная политика европейских стран по Украине не работает, урегулировать конфликт возможно только после прекращения огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Первая цель — предотвратить гибель людей, и это означает соглашение о прекращении огня, и ничего больше», — приводит РИА Новости слова Сийярто.

По его мнению, накачка Украины оружием со стороны европейских стран не приближает конец конфликта, а введенные Евросоюзом экономические санкции против России показали свою неэффективность.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер обвинил ЕС и НАТО во вмешательстве в конфликт на Украине. Будапешт с начала конфликта последовательно выступает против санкций и отправки оружия Киеву.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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