«Золотая корона» ограничила переводы с карт банков под санкциями

Сервис «Золотая корона» отказался осуществлять трансграничные переводы с карт ряда российских банков из-за риска нарушения санкционного режима других стран, сообщили в его пресс-службе.

«При осуществлении трансграничных переводов мы вынуждены руководствоваться требованиями партнеров, осуществляющих непосредственно выплату переводов в других странах, расчетных банков и собственного подразделения комплаенс, которые сводятся к неготовности осуществлять операции в нарушение санкционных режимов третьих стран», — отметили РБК в пресс-службе.

Так сервис объяснил проблемы, возникшие у пользователей при переводах, в частности, с карт «Тинькофф», «Сбера», Альфа-банка — все эти организации находятся под санкциями.

«Золотая корона» позволяет переводить деньги из России и других стран более чем в десять государств (в том числе Китай, Турцию, Казахстан и др.) в различных валютах — долларах, евро, рублях и местных валютах в зависимости от страны.

Под санкциями Запада находятся более 20 российских банков. Санкции предполагают различные ограничения: от блокировки активов до отключения от международной системы обмена межбанковской информацией SWIFT.