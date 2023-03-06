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Сергею Бурунову исполнилось 45 лет

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Полицейский с Рублевки»

Актер театра, кино, озвучивания и дубляжа Сергей Бурунов празднует 45-й день рождения в понедельник, 6 марта.

Бурунов стал народным любимцев после выхода сериала «Полицейский с Рублевки», где сыграл подполковника полиции Владимира Яковлева. Безумный и смешной персонаж раскрыл актера для зрителей и открыл путь к славе.

После «Полицейского с Рублевки» карьера Бурунова стала стремительно развиваться, хотя до этого актер много лет упорно трудился и был задействован во многих телепроектах.

Сейчас, кроме театра и кино, Бурунов активно снимается в рекламе и музыкальных клипах. Например, он сыграл главную роль в клипе Ольги Серябкиной «Дядя Гена».

Также Сергея Бурунова называют официальным голосом Леонардо Ди Каприо. Он озвучивал актера в большинстве известных фильмов — «Остров проклятых», «Начало», «Великий Гэтсби», «Волк с Уолл-стрит». Но Бурунов, кроме Ди Каприо, озвучивал и других голливудских звезд: Джонни Деппа, Адама Сэндлера, Мэттью Макконахи, Ченнинга Татума, Марка Уолберга.

Ближайшая работа с Сергеем Буруновым, которую стоит ждать поклонникам, — приключенческая комедия «Бременские музыканты» от режиссера Алексея Нужного. Дата премьеры проекта пока не определена.

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