Комедия «Беспринципные» оказалась интереснее «Нюрнберга»

Полнометражная комедия «Беспринципные в деревне» заинтересовала российских зрителей больше, чем военная драма «Нюрнберг». Об этом свидетельствуют итоги уикенда по кассовым сборам.

«Беспринципные в деревне» собрали за первые прокатные выходные 108 миллиона рублей, а «Нюрнберг» — 103,5 миллиона. При этом обе новинки сумели занять лидирующие позиции в прокате, обогнав «Праведника» (64,8 миллиона) и «Чебурашку» (35,2 миллиона).

Полнометражный фильм, снятый с героями сериала «Беспринципные», рассказывает о том, как генерал Хадяков решает отпраздновать юбилей не на Патриках, а в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. Приглашены все любимые герои, но праздник идет не по плану. Жители Патриков умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания.