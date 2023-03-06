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Началась рабочая неделя с выходным посередине

Источник:
Sibnet.ru
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Четырехдневная рабочая неделя с выходным в среду, 8 марта началась в России. Еще один выходной приурочен к Международному женскому дню.

Таким образом, рабочими будут 6, 7, 9 и 10 марта. Поскольку 7 марта является рабочим предпраздничным днем, его продолжительность сокращается на час.

Перенос выходных производственным календарем не предусмотрен.

История Международного женского дня ведется с 8 марта 1908 года, когда в США социал-демократы провели митинг за равноправие полов. В 1910 году немецкая коммунистка и реформатор Клара Цеткин предложила учредить День солидарности женщин всего мира. Главной идеей праздника было отстаивание прав трудящихся женщин.

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Экономика #Рынок труда
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