ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения

Украинские офицеры признают, что в боях под Артемовском (Бахмутом) было потеряно несколько наиболее подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины, пишет The Wall Street Journal.

Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы, говорится в статье.

Издание отмечает, что находящиеся у города украинские подразделения различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцам практически удалость взять город в окружение.