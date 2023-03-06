НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ под Артемовском потеряли лучшие подразделения

Источник:
The Wall Street Journal
863 15

Украинские офицеры признают, что в боях под Артемовском (Бахмутом) было потеряно несколько наиболее подготовленных подразделений Вооруженных сил Украины, пишет The Wall Street Journal.

Офицеры в некоторых других бригадах говорят, что несколько подразделений, в том числе некоторые из наиболее подготовленных, были разгромлены в ходе боев в районе Бахмута в последние месяцы, говорится в статье.

Издание отмечает, что находящиеся у города украинские подразделения различаются по уровню подготовки и не всегда могут нормально взаимодействовать друг с другом.

Артемовск расположен в подконтрольной Киеву части ДНР, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что вагнеровцам практически удалость взять город в окружение.

Тема: Военная операция на Украине
Россия в зоне СВО начала применять планирующие бомбы УПАБ‑1500Б
СМИ сообщили о подготовке украинских пилотов в США на F‑16
Шойгу заслушал доклады командующих группировок СВО
Трамп заявил, что сможет решить конфликт на Украине за 24 часа
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
Пригожин заявил об окружении Артемовска
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Дефицит бюджета превысил годовой план на 1,1 трлн рублей
Обсуждение (15)
Мультимедиа
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Изморозь украсила Новосибирск. ФОТО
Ядерные силы стран мира в сравнении. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Топ комментариев

MuCbE

Ой да ладно, на Украину скидывают модернизированные боеприпасы старых образцов. Пофлексили гиперзвуком...

pepelmetal

Бегство их Бахмута это конечно успех

ball-n-wall

Голубая кровь в голову ударила...

MuCbE

Ага, получении России новых законных территорий с примерно ~5000000 новыми жителями и богатыми ресурсами....