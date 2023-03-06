НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Шаурму разоблачили в четвертом выпуске шоу «Маска»

Источник:
Sibnet.ru
1685 0
Фото: © кадр из шоу «Маска»

Члены жюри не смогли угадать, кто скрывается под маской Шаурмы. Алексей Воробьев, Регина Тодоренко и Валерия догадались, что это фигуристка, но неправильно назвали имя.

В четвертом выпуске шоу «Маска», 5 марта, в номинацию попали Скунс, Пиковая Дама и Шаурма. По итогам зрительского голосования в шоу остался Скунс.

Жюри разделилось во мнении, кого разоблачить. Решающим стал голос Филиппа Киркорова, именно он решил сорвать маску с Шаурмы.

Перед разоблачением Тимур Родригез предположил, что под маской Шаурмы скрывается – телеведущая Ирада Зейналова. Филипп Киркоров решил, что это Татьяна Навка. Ближе всех к истине были Валерия, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев, назвавшие имя фигуристки Алины Загитовой.

Но в итоге под маской Шаурмы оказалась другая фигуристка – двукратный серебряный призер Олимпиады 2018, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.

Еще по теме
Участница «Голоса. Дети» спустя девять лет вернулась на проект
Гагарина первая воспользовалась блокировкой наставника в «Голосе»
Кристина Геворгян из Алтая не прошла слепые прослушивания в «Голос»
Артисты «Импровизации» переехали с ТНТ на СТС
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Фон дер Ляйен посоветовали утопиться после слов о России
Пригожин заявил об окружении Артемовска
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
Дефицит бюджета превысил годовой план на 1,1 трлн рублей
Обсуждение (0)
Самое обсуждаемое
110
Пригожин заявил об окружении Артемовска
54
Путин назвал терактом атаку украинских диверсантов в России
43
Дерипаска снова предложил перенести столицу в Сибирь
38
Украинские диверсанты захватили заложников в Брянской области
33
Медведев пообещал уничтожить танковый завод Германии на Украине