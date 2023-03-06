Шаурму разоблачили в четвертом выпуске шоу «Маска»

Члены жюри не смогли угадать, кто скрывается под маской Шаурмы. Алексей Воробьев, Регина Тодоренко и Валерия догадались, что это фигуристка, но неправильно назвали имя.

В четвертом выпуске шоу «Маска», 5 марта, в номинацию попали Скунс, Пиковая Дама и Шаурма. По итогам зрительского голосования в шоу остался Скунс.

Жюри разделилось во мнении, кого разоблачить. Решающим стал голос Филиппа Киркорова, именно он решил сорвать маску с Шаурмы.

Перед разоблачением Тимур Родригез предположил, что под маской Шаурмы скрывается – телеведущая Ирада Зейналова. Филипп Киркоров решил, что это Татьяна Навка. Ближе всех к истине были Валерия, Регина Тодоренко и Алексей Воробьев, назвавшие имя фигуристки Алины Загитовой.

Но в итоге под маской Шаурмы оказалась другая фигуристка – двукратный серебряный призер Олимпиады 2018, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.