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Байден охладил русофобский пыл ряда европейских стран

Источник:
The Wall Street Journal
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46-й президент США Джо Байден
46-й президент США Джо Байден
Фото: Maryland GovPics / CC BY 2.0

Президент США Джо Байден во время недавнего визита в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения» России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Байден высказал предположение о том, что конфликт с Россией удастся решить с помощью дипломатических переговоров после того, как Украина добьется успехов на поле боя в ходе контрнаступления.

Эта позиция Байдена встревожила союзников Киева в Восточной Европе, отмечает WSJ. Ряд европейских стран опасаются, что «Запад постарается склонить[президента Украины Владимира Зеленского» к переговорам с Москвой.

Латвия, Литва и Эстония, а также Польша выступают за ужесточение санкций в отношении России. В 2022 году страны Балтии, а также Польша и Чехия приняли резолюции об объявлении российского режима террористическим.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявил, что в стратегических интересах Риги — «добиваться поражения России на Украине».

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Топ комментариев

paramedic

Кстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.

paramedic

Я отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.

gena415

а калибр подтвердил , и сказал оп па бух

Egorka72

Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.