Байден охладил русофобский пыл ряда европейских стран

Президент США Джо Байден во время недавнего визита в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения» России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Байден высказал предположение о том, что конфликт с Россией удастся решить с помощью дипломатических переговоров после того, как Украина добьется успехов на поле боя в ходе контрнаступления.
Эта позиция Байдена встревожила союзников Киева в Восточной Европе, отмечает WSJ. Ряд европейских стран опасаются, что «Запад постарается склонить[президента Украины Владимира Зеленского» к переговорам с Москвой.
Латвия, Литва и Эстония, а также Польша выступают за ужесточение санкций в отношении России. В 2022 году страны Балтии, а также Польша и Чехия приняли резолюции об объявлении российского режима террористическим.
Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявил, что в стратегических интересах Риги — «добиваться поражения России на Украине».
paramedicКстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.
paramedicЯ отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.
gena415а калибр подтвердил , и сказал оп па бух
Egorka72Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.