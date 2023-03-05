Байден охладил русофобский пыл ряда европейских стран

Президент США Джо Байден во время недавнего визита в Польшу «оказал давление на лидеров стран Балтии» из-за их частых призывов «добиться поражения» России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Байден высказал предположение о том, что конфликт с Россией удастся решить с помощью дипломатических переговоров после того, как Украина добьется успехов на поле боя в ходе контрнаступления.

Эта позиция Байдена встревожила союзников Киева в Восточной Европе, отмечает WSJ. Ряд европейских стран опасаются, что «Запад постарается склонить[президента Украины Владимира Зеленского» к переговорам с Москвой.

Латвия, Литва и Эстония, а также Польша выступают за ужесточение санкций в отношении России. В 2022 году страны Балтии, а также Польша и Чехия приняли резолюции об объявлении российского режима террористическим.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ранее заявил, что в стратегических интересах Риги — «добиваться поражения России на Украине».