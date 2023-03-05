Банк России вернул в обращение купюры по пять и десять рублей

Центробанк вернул в обиход банкноты номиналом пять и десять рублей, сообщил заместитель председателя Банка России Сергей Белов.
Пяти и десятирублевые купюры были завезены еще в конце 2022 года завезены в ряд регионов России, приводит РИА Новости слова Белова.
«В нулевые годы эти банкноты находились в активном обращении, пользовались спросом, но быстро изнашивались. Поэтому было принято решение заменить их на монеты. И хотя в производстве они дороже, но мы выиграли за счет большей долговечности металлических денег», — ранее сказал зампред ЦБ в интервью «Известиям».
Сейчас, по его словам, изменились технологии: например, банкноты можно лакировать, что позволяет увеличить срок их службы на 30%.
Белов объяснил, что чеканка монет оказалась слишком затратной — металлические деньги плохо возвращаются в оборот, потому что люди предпочитают хранить их дома.
Пятирублевые банкноты выпускают по образцам 1997 года, но печать выполняется по новым технологиям.
paramedicКстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.
paramedicЯ отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.
gena415а калибр подтвердил , и сказал оп па бух
Egorka72Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.