Россия в зоне СВО начала применять планирующие бомбы УПАБ‑1500Б

Российская авиация начала применять в зоне специальной военной операции новые управляемые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б.
С помощью УПАБ-1500Б ВКС России разносят укрепрайоны ВСУ в районе Авдеевки, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на свои источники
УПАБ-1500Б оснащены комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Они предназначены для поражения высокозащищенных объектов, в том числе подземных.
Российская управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б
Боевая часть бомбы — фугасная бетонобойная. Взрыватель — контактный с тремя видами замедления: подрываться может после проникновения в защищенный объект.
Масса бомбы — 1525 килограммов, боевой части — 1000 килограммов. Максимальная дальность полета — 50 километров.
paramedicКстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.
paramedicЯ отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.
gena415а калибр подтвердил , и сказал оп па бух
Egorka72Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.