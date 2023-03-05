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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия в зоне СВО начала применять планирующие бомбы УПАБ‑1500Б

Источник:
Sibnet.ru
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Российская авиация начала применять в зоне специальной военной операции новые управляемые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б.

С помощью УПАБ-1500Б ВКС России разносят укрепрайоны ВСУ в районе Авдеевки, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на свои источники

УПАБ-1500Б оснащены комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Они предназначены для поражения высокозащищенных объектов, в том числе подземных.

Российская управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б
Российская управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б
Фото: © «Рособоронэкспорт»

Боевая часть бомбы — фугасная бетонобойная. Взрыватель — контактный с тремя видами замедления: подрываться может после проникновения в защищенный объект. 

Масса бомбы — 1525 килограммов, боевой части — 1000 килограммов. Максимальная дальность полета — 50 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

paramedic

Кстати, напомни, кто и когда это заявлял. Желательно ссылочкой.

paramedic

Я отлично помню, что и как было.Мне нужен пруф, кто и что сказал про 72 часа.

gena415

а калибр подтвердил , и сказал оп па бух

Egorka72

Зачем сразу мишень... Немцы строят добротно, вот как построят так и включить его в оборонкомплекс РФ.