Россия в зоне СВО начала применять планирующие бомбы УПАБ‑1500Б

Российская авиация начала применять в зоне специальной военной операции новые управляемые планирующие авиабомбы УПАБ-1500Б.

С помощью УПАБ-1500Б ВКС России разносят укрепрайоны ВСУ в районе Авдеевки, сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской Весны» со ссылкой на свои источники

УПАБ-1500Б оснащены комбинированной системой наведения на основе инерциальной и спутниковой навигации. Они предназначены для поражения высокозащищенных объектов, в том числе подземных.

Российская управляемая планирующая авиабомба УПАБ-1500Б Фото: © «Рособоронэкспорт»

Боевая часть бомбы — фугасная бетонобойная. Взрыватель — контактный с тремя видами замедления: подрываться может после проникновения в защищенный объект.

Масса бомбы — 1525 килограммов, боевой части — 1000 килограммов. Максимальная дальность полета — 50 километров.